Hailey Baldwin, vacanze in Italia in compagnia di Bella Hadid

Just Jared ha pubblicato alcuni scatti che vedono le due amiche a bordo di uno yacht in Italia

Vacanze italiane per Hailey Baldwin e Bella Hadid . Le due amiche e modelle hanno deciso di concedersi qualche giorno di relax nello spettacolare panorama della Sardegna. Gli scatti del loro arrivo, pubblicati da Just Jared, hanno immediatamente fatto il giro dei social.

Bella Hadid e Hailey Baldwin: a bordo dello yacht

Bella Hadid e Hailey Baldwin sono tra le celebrity più popolari a livello mondiale, basti infatti pensare che i loro profili Instagram contano rispettivamente più di trentuno e oltre ventisette milioni di follower che seguono quotidianamente le loro vite tra impegni lavorativi, servizi fotografici e momenti di relax in famiglia.

Poche ore fa Just Jared ha pubblicato gli scatti delle due amiche in Sardegna suscitando subito grande attenzione, infatti al momento il post Instagram con le foto conta più di 30.000 like; nelle immagini è possibile vedere le modelle a bordo di un yacht.