Infatti, l’imprenditrice, modella e stilista affiancherà l’artista, come visibile dall'anteprima pubblicata. A questo punto non resta che attendere ancora qualche giorno per scoprire tutti i dettagli.

Baby K: il successo

Baby K è una delle artiste più popolari e amate dal pubblico italiano. Nel corso degli anni si è imposta a suon di pop e arrangiamenti mozzafiato che hanno portato la sua musica in vetta alle classifiche del Bel paese.

Tra i suoi singoli più amati spiccano Da zero a cento, Playa e Roma-Bangkok in duetto con Giusy Ferreri, con cui ha conquistato un prestigioso disco di diamante per aver venduto più di mezzo milione di copie in Italia.