Black Eyed Peas, il nuovo singolo è Feel the beat con Maluma

Black Eyed Peas: il successo

I Black Eyed Peas sono una delle formazioni di maggior successo di sempre, infatti il gruppo ha riscritto la storia della musica con brani e album che hanno rivoluzionato per sempre il pop vendendo anche decine di milioni di copie.

Tra i brani più celebri del gruppo troviamo Shut Up, My Humps, Meet Me Halfway, Just Can’t Get Enough e I Gotta Feeling, quest’ultimo certificato con un disco di diamante per aver superato dieci milioni di copie negli Stati Uniti d’America.