Lady Gaga, fuori il lyric video di Sour Candy con le Blackpink

Lady Gaga ( FOTO ) continua il lavoro come guida sul pianeta Chromatica. La cantante ha appena mostrato un nuovo lato inedito dell’universo colorato e libero raccontato all’interno del sesto disco di inediti . La voce di 1000 Doves ha pubblicato il lyric video di Sour Candy, singolo realizzato in collaborazione con le Blackpink.

Lady Gaga: pubblicato il video del singolo

approfondimento

Pride, Born This Way: l’inno LGBTQ+ di Lady Gaga

La nuova era discografica di Stefani Joanne Angelina Germanotta continua a mietere successi. Chromatica ha immediatamente conquistato pubblico e critica regalando un viaggio davvero inaspettato su un pianeta in cui amore e libertà sono i punti centrali.

Nelle scorse ore Lady Gaga ha deciso di mostrare un nuova parte dell’universo pubblicando il lyric video del brano lanciato proprio poche ore prima l’uscita del nuovo disco, ci stiamo ovviamente riferendo a Sour Candy.

Il filmato, in grado di conquistare più di due milioni di visualizzazioni su YouTube in circa quarantotto ore, richiama il visual protagonista di questa nuova era in cui a farla da padrona sono sfumature rosa, rosse e viola: da Stupid Love all’esplosivo video di Rain On Me in duetto con Ariana Grande.

Il lyric video di Sour Candy riprende anche l’ambientazione futuristica tra alieni e paesaggi sconosciuti portando il pubblico nel mondo dance con influenze provenienti direttamente dagli anni ’90.