Robert Rodriguez, regista di Sin City, ha diretto il video di Rain On Me, secondo inedito estratto da Chromatica, il nuovo disco di Lady Gaga.

Una collaborazione tanto attesa che ha subito infiammato le classifiche di tutto il mondo. Venerdì 22 maggio Lady Gaga ha pubblicato il duetto con Ariana Grande conquistando immediatamente il pubblico grazie anche a un video esplosivo che ha ottenuto oltre venti milioni di visualizzazioni in appena ventiquattro ore.

Lady Gaga e Ariana Grande: il video ufficiale di Rain On Me

Rain On Me è il secondo singolo estratto dall’imminente Chromatica che vedrà la luce venerdì 29 maggio. Dopo l’uscita di Stupid Love, Lady Gaga ha alzato ancora di più l’asticella pubblicando un brano destinato a riscrivere la storia delle classifiche.

Nei giorni scorsi la voce di Judas ha anticipato alcuni dettagli sulla collaborazione con Ariana Grande invitando i fan a prepararsi per qualcosa di travolgente, la promessa è stata mantenuta.

Dopo alcune ore dalla distribuzione della canzone sulle principali piattaforme di streaming, Lady Gaga ha pubblicato il video ufficiale del brano mandando il pubblico in visibilio.

Il filmato, diretto da Robert Rodriguez, regista di Sin City, ripone la cantante al centro della scena discografica mondiale dando vita a un capolavoro musicale che strizza l’occhiolino a Bad Romance e Born This Way.

Le protagoniste assolute del video sono ovviamente Lady Gaga e la voce di Into You che regalano al pubblico outfit divenuti già iconici e coreografie scatenate sotto una pioggia battente che non ferma la loro voglia di rinascita urlando al cielo: “I'd rather be dry, but at least I'm alive”.

Rain On Me: il successo

Rain On Me ha subito riscosso grandi consensi restando stabile in vetta alla classifica statunitense Billboard dal giorno dell’uscita.

Parallelamente, la canzone ha scalato anche le chart di tutto il mondo preparando l’artista (FOTO) all’uscita del nuovo album Chromatica, annunciato come un disco dance. Al momento il video ufficiale conta più di quarantadue milioni di visualizzazioni su YouTube.