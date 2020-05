Lady Gaga lancia la palette ispirata al nuovo singolo Stupid Love

In attesa della collaborazione con Ariana Grande sulle note di Rain On Me, Lady Gaga lancia la palette di ombretti ispirati al singolo Stupid Love e al nuovo progetto discografico Chromatica.

Poche ore fa Lady Gaga ha pubblicato un post sul suo profilo Instagram che conta oltre quarantuno milioni di follower. La cantante, attrice, imprenditrice, ballerina e attivista ha presentato la linea di ombretti ispirata al primo singolo estratto dal nuovo album Chromatica, non a caso infatti i colori ricordano le tonalità del video musicale di Stupid Love, questo il suo messaggio: “Sono così felice di presentarvi la palette di ombretti Stupid Love che abbiamo creato prendendo ispirazione da Chromatica".

Nel frattempo la voce di Born This Way ha presentato la linea di ombretti dedicata proprio al brano che ha avuto il compito di fare da apripista al nuovo progetto discografico.

Dopo il singolo con cui Katy Perry ha dato il via alla nuova era discografica, un’altra grande star della musica pop si prepara all'atteso ritorno, stiamo ovviamente parlando di Lady Gaga che dopo l’uscita del singolo Stupid Love si appresta a rilasciare il sesto disco di inediti.

Lady Gaga: il successo in musica

Nel frattempo Lady Gaga (FOTO) si prepara anche all’uscita del nuovo brano Rain On Me che vanta la presenza di Ariana Grande. Le stelle della musica pop hanno deciso di unirsi per una delle canzoni più attese dal pubblico che potrà finalmente ascoltare le due artiste insieme.

Negli anni Lady Gaga si è imposta come una delle protagoniste assolute della discografia internazionale pubblicando album e singoli in grado di vendere centinaia di migliaia di copie scalando le classifiche in ogni angolo del pianeta.

Tra le sue canzoni più famose troviamo Poker Face, Born This Way, Alejandro e Bad Romance, quest’ultima in grado di vendere più di cinque milioni e mezzo di copie soltanto negli Stati Uniti d’America.