Justin Bieber e Ariana Grande hanno unito le loro forze e voci sulle note di “Stuck with u”, i cui proventi raccolti saranno devoluti a supporto dei bambini dei soccorritori coinvolti in prima linea. Scopriamo insieme i dettagli della collaborazione di due delle popstar più amate e influenti al mondo.

Justin Bieber e Ariana Grande: il singolo è “Stick with u”

Pochi giorni fa la voce di “What Do You Mean?” ha annunciato un duetto che ha subito entusiasmato migliaia di fan. Justin Bieber ha deciso di collaborare con l’artista di “Thank u next” a supporto della battaglia contro il Coronavirus (LO SPECIALE - GLI AGGIORNAMENTI - LA MAPPA).

Venerdì 8 maggio i due cantanti pubblicheranno “Stuck with u”, canzone per la quale hanno chiesto aiuto ai fan per la realizzazione del video, infatti, gli utenti, come scritto da Justin Bieber sul suo profilo Instagram, potranno inviare filmati che verranno utilizzati per il videoclip.

I proventi raccolti con il brano verrano devoluti ai ragazzi dei soccorritori schierati in prima linea nella battaglia contro il COVID-19, questo il messaggio scritto da Ariana Grande: “Tutto il ricavato netto dalle vendite e dagli streaming del brano ‘Stuck with u’ finanzierà borse di studio e scholarship per i bambini dei soccorritori colpiti dal Coronavirus in collaborazione con la fondazione per i bambini delle persone coinvolte in prima linea”.