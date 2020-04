Justin Bieber: la dedica d’amore alla moglie Hailey Baldwin

La voce di “ What Do You Mean? ” ha pubblicato un dolcissimo scatto della sua dolce metà Hailey Baldwin . Vediamo insieme la foto condivisa su Instagram dalla popstar canadese.

di Matteo Rossini

Justin Bieber e Hailey Baldwin sono una delle coppie più affiatate di Hollywood. La popstar e la modella sono soliti condividere numerosi scatti della loro vita privata. Poche ore fa la voce di “Sorry” ha scritto una dolce dedica d’amore alla sua metà, vediamo insieme la foto pubblicato sul suo profilo Instagram.

Justin Bieber: la carriera e l’amore

Justin Bieber, classe 1994, è tra i grandi protagonisti della discografia mondiale. La carriera del cantante prende avvio con la pubblicazione di “One Time” ma la vera esplosione mediatica arriva con il singolo “Baby” che porta l’artista canadese sul tetto delle classifiche vendendo più di tre milioni e mezzo di copie soltanto negli Stati Uniti d’America.

Negli anni successivi la voce di “Yummy” inanella un successo dietro l’altro, tra i suoi brani più celebri troviamo “Boyfriend”, “All That Matters”, Love Yourself” e “What Do You Mean?”, quest’ultimo in grado di conquistare ben sei dischi di platino per aver venduto oltre sei milioni di copie sul suolo a stelle e strisce.

Parallelamente, la vita sentimentale dell’artista è sempre stata al centro dei media, prima per la relazione con Selena Gomez, in seguito per la storia d’amore con la modella Hailey Baldwin (qui potete trovare tutte le sue foto più belle) con cui è convolato all’altare nel novembre del 2018 per poi tenere una seconda cerimonia il 30 settembre 2019 nel South Carolina.