Cara Delevigne contro Justin Bieber su Instagram: il video

Non sembra scorrere buon sangue tra Justin Bieber e Cara Delevingne. Infatti, pochi minuti fa la top model ha condiviso un post proprio contra la voce di " Sorry ”, vediamo insieme di cosa si tratta.

di Matteo Rossini

Justin Bieber e Cara Delevingne sono due delle star più celebri di Hollywood. Il cantante e la modella vantano milioni di follower che ogni giorno seguono le loro vite sui social network. Se in passato i due ragazzi son sembrati essere buoni amici, ora qualcosa potrebbe esser cambiato, infatti pochi minuti fa la top model ha pubblicato un post contro la voce di “Sorry”, scopriamo insieme di cosa si tratta.

Justin Bieber: il gioco con James Corden

Poche ore fa Justin Bieber è stata ospite del programma “The Late Late Show with James Corden” in occasione del quale ha partecipato al gioco “Spill Your Guts or Fill Your Guts” dove gli ospiti devono decidere se mangiare cibo strano o rispondere a domande scomode.

La popstar, fresca del nuovo album uscito proprio in questi minuti, ha fatto divertire il pubblico grazie anche alla comicità del padrone di casa che nel corso dei mesi ha ospitato numerose celebrity: da Cher a Kim Kardashian (qui potete trovare tutte le sue foto più belle con il marito Kanye West).

Justin Bieber: la polemica com Cara Delevingne

Justin Bieber ha preso parte al gioco di James Corden che ha chiesto al cantante di mettere in ordine di preferenza tre care amiche di sua moglie Hailey Baldwin: Kendall Jenner, Gigi Hadid e Cara Delevingne.

Dopo un momento di riflessione, la voce di “What Do You Mean?” ha risposto: “Kendal Jenner, Gigi Hadid e Cara Delevingne”. La top model non sembrerebbe aver apprezzato la decisione di Justin Bieber pubblicando un post sul suo profilo Instagram che ha subito fatto il giro dei social.

Infatti, Gigi Hadid ha condiviso il momento della risposta di Justin Bieber postando anche una foto in cui i due ragazzi appaiono insieme dicendo al cantante che non avrebbe dovuto rispondere alla domanda del conduttore. Al momento Justin Bieber non ha ancora rilasciato alcuna dichiarazione.