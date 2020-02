Justin Bieber, è uscito il nuovo album Changes: la tracklist

A cinque anni di distanza dall’ultimo disco, Justin Bieber pubblica “Changes”, nuovo album di inediti disponibile dal 14 febbraio. Il cantautore si è avvalso della collaborazione di Quavo, Post Malone & Clever, Lil Dicky, Travis Scott, Kehlani e Summer Walker, artisti che hanno dato vita ai duetti presenti nell’album e preso parte al progetto con grande entusiasmo. Per l’occasione Justin Bieber ha lanciato un filtro Instagram interattivo che ha permesso ai fan di conoscere la tracklist. “Changes” è stato annunciato per la prima volta al Coachella Valley Music and Arts Festival del 2019 quando Justin Bieber ha cantato con Ariana Grande la hit “Sorry”. Al termine dell’esibizione dichiarò che presto sarebbe arrivato un nuovo disco. “Changes” è stato anticipato dal singolo “Yummy”, rilasciato il 3 gennaio 2020 e che ha raggiunto la vetta delle classifiche di 10 Paesi. Dopo un mese è stato pubblicato anche il remix del brano con la cantante americana Summer Walker. Del disco si conoscono anche altri due brani: il singolo promozionale “Get Me” con il cantante americano Kehlani e “Intentions”, secondo singolo ufficiale che vede Justin Bieber duettare con il rapper americano Quavo.

La tracklist di “Changes”

Contemporaneamente all’uscita dell’album, Justin Bieber ha anche pubblicato la docuserie di 10 episodi “Justin Bieber: Seasons” dove ha condiviso pensieri e riflessioni sulla sua carriera e ha descritto in dettaglio il suo ritorno alla musica dopo aver annullato alcune tappe del Purpose World Tour. Tutta la serie segue il processo creativo dell’artista che ha portato poi alla realizzazione dell’album “Changes”. Questa la tracklist dell’album:

All Around Me Habitual Come Around Me Intentions (ft. Quavo) Yummy Available Forever (ft. Post Malone & Clever) Running Over (ft. Lil Dicky) Take It Out On Me Second Emotion (ft. Travis Scott) Get Me (ft. Kehlani) ETA Changes Confirmation That’s What Love Is At Least For Now Yummy (Summer Walker Remix)

Il tour negli Stati Uniti

Justin Bieber non si è limitato solo a scatenare i fan rivelando la tracklist di “Changes”, ha anche svelato le date del tour mondiale dove presenterà il nuovo album. I concerti prenderanno il via il 14 maggio da Seattle e Bieber avrà come supporter Kehlani e Jaden Smith. Sono in programma 45 concerti negli Stati Uniti in programma da maggio a settembre, mentre ancora non sono stati rivelati gli appuntamenti live per l’Europa. Per presentare il nuovo tour ha scelto di pubblicare questo messaggio: “Come esseri umani siamo imperfetti. Il mio passato, i miei errori e tutte le cose che ho passato: ora credo di essere esattamente dove dovrei essere”. Justin Bieber aveva annunciato un 2020 ricco di progetti e di musica dopo un anno trascorso tra collaborazioni con altri artisti e lavoro per il nuovo album. In pochi mesi infatti l’artista è apparso in “I Don’t Care” con Ed Sheeran, “Bad Guy remix” con Billie Eilish e “10.000 hours” con Dan + Shay.