Spotify, svelati gli artisti più ascoltati del decennio

di Matteo Rossini

Dicembre è il mese perfetto per tirare le somme, a maggior ragione se ci si avvia anche verso la fine di un decennio. Pochi minuti fa Spotify ha pubblicato la classifica degli artisti di maggior successo della piattaforma di streaming musicale, scopriamo insieme chi ha trionfato nelle quattro chart riguardanti la seconda decade di questo millennio.

Spotify: la classifica maschile

La musica a stelle e strisce non sembra avere rivali, infatti, la maggior parte degli artisti presenti nelle chart di Spotify sono proprio statunitensi. La prima classificata resa nota prende in considerazione gli artisti maschili con più streaming dal 2010 al 2019 dove il gradino più alto del podio è stato conquistato da Drake, dietro di lui Ed Sheeran, unico artista europeo presente, medaglia di bronzo per la rivelazione Post Malone, quarto posto per Eminem e quinto per The Weekend.

Spotify: la classifica femminile

Per quanto riguarda la classifica femminile, il primo posto va indubbiamente ad Ariana Grande, protagonista indiscussa dell’ultimo decennio che ha conquistato le chart di tutto il mondo con singoli e video diventati virali, tra questi il videoclip di “thank u, next” con cui ha omaggiato l’iconico “Mean Girls” con protagonista Lindsay Lohan.

Al secondo posto troviamo la regina di Barbados, dietro di lei Taylor Swift che ha recentemente pubblicato il nuovo album “Lover”, a seguire Sia e Beyoncé (qui potete trovare tutte le sue foto più belle).

Spotify: la classifica dei singoli

Veniamo ora ai brani. Il singolo più ascoltato su Spotify è “Shape of You” di Ed Sheeran, seguito da “One Dance” di Drake, Kyla e WizKid, terzo posto per “rockstar” di Post Malone e 21 Savage.

Queste le Top 5 delle quattro classifiche pubblicate da Spotify:

“Most-Streamed Artists of the Decade (Global)”

Drake Ed Sheeran Post Malone Ariana Grande Eminem

“Most-Streamed Female Artists of the Decade (Global)”

Ariana Grande Rihanna Taylor Swift Sia Beyoncé

“Most-Streamed Male Artists of the Decade (Global)”

Drake Ed Sheeran Post Malone Eminem The Weeknd

"Most-Streamed Tracks of the Decade (Global)"