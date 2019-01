5 film da vedere per superare il Blue Monday

Si sa, la fine delle vacanze natalizie e il ritorno dal weekend sono un’accoppiata micidiale da cui è difficile scampare, ma con una buona dose di ottimismo e dei giusti film è possibile sopravvivere e uscire incolumi dal Blue Monday. Se poi aggiungiamo anche una vaschetta di gelato e una bella coperta calda per rilassarsi sul divano, allora il gioco diventa più facile. Abbiamo stilato una lista di 5 film da vedere per superare questa giornata nel migliore dei modi.

Fantozzi

Mal comune, mezzo gaudio, non è sempre così ma alcune volte la condivisione di qualche sfortuna aiuta ad alleggerirne il peso, quindi, chi meglio del ragionier Ugo Fantozzi può venirci in soccorso in questa fredda giornata di gennaio? La saga del celebre Fantozzi ha riscritto il modo di fare satira nel cinema italiano proponendo un personaggio che ha raccontato in modo intelligente, divertente, ma anche malinconico, la nostra società con pregi, virtù e difetti. La grande forza di Fantozzi è stata quella di costruire un personaggio in grado di rimanere sempre attuale nonostante siano passati anni dall’uscita del primo titolo.

Viaggi di nozze

Tre coppie alle prese con il loro viaggio di nozze, era il 1995 e Carlo Verdone dava vita a un cult del cinema italiano grazie anche alla presenza di tre partner femminili che lo hanno accompagnato in un film che ancora oggi, riguardandolo, fa ridere come se fosse la prima volta: Claudia Gerini, Veronica Pivetti e Cinzia Mascoli. Il film fu un successo enorme al botteghino incassando ben oltre 30 miliardi di lire.

Mean Girls

Inutile negarlo, tutti almeno una volta nella vita abbiamo visto Mean Girls, ammettiamolo, è così!

Cady o Regina George, per tutta la durata del film ci siamo chiesti chi avremmo voluto essere e, sopratutto, tutti avremmo voluto cantare Jingle Bells Rock con loro. Il film, uscito nel 2004, è una geniale commedia che racconta l’arrivo di Cady Heron, interpretata da Lindsay Lohan, in una nuova scuola in cui deve fare i conti con le logiche della popolarità. Il titolo, a distanza di anni, rimane ancora uno di quelli più apprezzati dai giovani, all’uscita Mean Girls incassò oltre 170 milioni di dollari.

Un classico Disney

Se un film non vi convince pienamente, allora la scelta può ricadere su qualcosa che vi riporterà a galla momenti della vostra infanzia e magari ricordi che vi faranno sorridere allietandovi la giornata, ovvero un bel classico Disney, immortale e sempre coinvolgente. Se avete voglia di sognare andate diretti con Peter Pan, se invece la vostra vita sentimentale è un po’ traballante scegliete la storia di una bella principessa Disney.

Io & Marley

Se il Blue Monday vi ha colpito e non siete proprio dell’umore giusto per farvi due risate, allora non resta che adottare l’altra soluzione rimasta, cioè versare un’infinità di lacrime. Prendete del gelato e tanti, tanti fazzoletti, Io & Marley è il film che fa al caso vostro, una commedia con Owen Wilson e Jennifer Aniston che vi prosciugherà i dotti lacrimali.