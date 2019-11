Grammy Awards 2020: annunciate le nomination

di Matteo Rossini

L’attesa è finalmente terminata. Pochi minuti fa la produzione dei Grammy Awards ha annunciato tutte le candidature dell’edizione 2020 rivelando gli artisti che si contenderanno un posto nella storia. Scopriamo insieme le star nominate: da Ariana Grande a Taylor Swift passando per Lizzo.

Gramy Awards 2020: le nomination

Ogni anno la cerimonia di premiazione dei Grammy Awards attira l’attenzione del pubblico di tutto il mondo. Il premio, corrispettivo musicale degli Academy Awards, è la massima onorificenza in ambito discografico, motivo per il quale l’annuncio dei nomi desta sempre grande curiosità a livello internazionale.

Domenica 26 gennaio Alicia Keys condurrà per il secondo anno consecutivo la serata in diretta dallo Staples Center di Los Angeles dove si alzerà il sipario sulla 62° edizione della cerimonia. Grande protagonista la cantante Lizzo che guida le nomination con ben otto candidature.

Ariana Grande, Tove Lo, Taylor Swift (qui potete trovare tutte le foto più belle della cantante), Ed Sheeran e Beyoncé sono alcuni dei nomi degli artisti nominati, tra loro spicca anche un orgoglio tutto italiano, ovvero il brano “Piece Of Your Heart” del gruppo Meduza. Scopriamo le candidature principali dei Grammy Awards 2020.

Record Of The Year

* HEY, MA , Bon Iver

* BAD GUY , Billie Eilish

* 7 RINGS, Ariana Grande

* HARD PLACE, H.E.R.

* TALK, Khalid

* OLD TOWN ROAD, Lil Nas X Featuring Billy Ray Cyrus

* TRUTH HURTS, Lizzo

* SUNFLOWER , Post Malone & Swae Lee



* Album Of The Year

* I, I Bon Iver

* NORMAN F***ING ROCKWELL!, Lana Del Rey

* WHEN WE ALL FALL ASLEEP, WHERE DO WE GO? , Billie Eilish

* THANK U, NEXT, Ariana Grande

* I USED TO KNOW HER , H.E.R.

* 7, Lil Nas X

* CUZ I LOVE YOU (DELUXE), Lizzo

* FATHER OF THE BRIDE , Vampire Weekend

Song Of The Year

* ALWAYS REMEMBER US THIS WAY, Lady Gaga

* BAD GUY, Billie Eilish

* BRING MY FLOWERS NOW, Tanya Tucker

* HARD PLACE, H.E.R.

* LOVER, Taylor Swift

* NORMAN F***ING ROCKWEL, L Lana Del Rey

* SOMEONE YOU LOVED, Lewis Capaldi

* TRUTH HURTS, Lizzo



Best New Artist

* BLACK PUMAS

* BILLIE EILISH

* LIL NAS X

* LIZZO

* MAGGIE ROGERS

* ROSALÍA

* TANK AND THE BANGAS

* YOLA

Best Pop Solo Performance

* SPIRIT , Beyoncé

* BAD GUY , Billie Eilish

* 7 RINGS, Ariana Grande

* TRUTH HURTS , Lizzo

* YOU NEED TO CALM DOWN, Taylor Swift



Best Pop Duo/Group Performance

* BOYFRIEND, Ariana Grande & Social House

* SUCKER, Jonas Brothers

* OLD TOWN ROAD, Lil Nas X Featuring Billy Ray Cyrus

* SUNFLOWER , Post Malone & Swae Lee

* SEÑORITA, Shawn Mendes & Camila Cabello

Best Traditional Pop Vocal Album

* SÌ , Andrea Bocelli

* LOVE (DELUXE EDITION) , Michael Bublé

* LOOK NOW , Elvis Costello & The Imposters

* A LEGENDARY CHRISTMAS, John Legend

* WALLS , Barbra Streisand



Best Pop Vocal Album

* THE LION KING: THE GIFT, Beyoncé

* WHEN WE ALL FALL ASLEEP, WHERE DO WE GO? , Billie Eilish

* THANK U, NEXT , Ariana Grande

* NO.6 COLLABORATIONS PROJECT, Ed Sheeran

* LOVER , Taylor Swift



Best Dance Recording

* LINKED, Bonobo

* GOT TO KEEP ON T, he Chemical Brothers

* PIECE OF YOUR HEART , Meduza Featuring Goodboys

* UNDERWATER , RÜFÜS DU SOL

* MIDNIGHT HOUR, Skrillex & Boys Noize Featuring Ty Dolla $ign

Best Dance/Electronic Album For vocal or instrumental albums. Albums only.

* LP5 , Apparat

* NO GEOGRAPHY , The Chemical Brothers

* HI THIS IS FLUME (MIXTAPE) , Flume

* SOLACE , RÜFÜS DU SOL

* WEATHER , Tycho



Best Latin Pop Album

* VIDA, Luis Fonsi

* 11:11, Maluma

* MONTANER , Ricardo Montaner

* #ELDISCO , Alejandro Sanz

* FANTASIA , Sebastian Yatra



Best Music Video

* WE'VE GOT TO TRY, The Chemical Brothers

* THIS LAND , Gary Clark Jr.

* CELLOPHANE, FKA twigs

* OLD TOWN ROAD (OFFICIAL MOVIE), Lil Nas X & Billy Ray Cyrus

* GLAD HE'S GONE , Tove Lo

Best Music Film

* HOMECOMING, Beyoncé

* REMEMBER MY NAME , David Crosby

* BIRTH OF THE COOL , Miles Davis

* SHANGRI-LA , Various Artists

* ANIMA , Thom Yorke