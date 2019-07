Una grinta fuori dal comune e testi nei quali parla di come prendere la vita con positività. Lizzo è l'artista del momento che sta dominando le classifiche mondiali.

È il fenomeno musicale del momento e quasi certamente sarà anche una delle protagoniste dei prossimi decenni. Lizzo è la nuova stella della musica che sta attraversando un periodo d’oro più che meritato.

Lizzo: l'artista del momento

La cantante, all’anagrafe Melissa Viviane Jefferson, nasce il 27 aprile 1988 a Detroit, la passione per la musica l’accompagna fin da piccola e nel 2013 pubblica il suo primo album “Lizzobangers”. La critica si accorge immediatamente di lei e il suo nome diventa uno di quelli tenuti maggiormente sott’occhio, il talento è infinito e la sua grinta cammina di pari passo, l’esplosione mediatica è davvero dietro l’angolo.

Nel 2015 Lizzo pubblica il secondo album, intitolato “Big Grrrl Small World”, le recensioni positive non tardano ad arrivare e l’artista continua a mostrare grande crescita e maturità. Nel 2017 esce il singolo “Truth Hurts”, definita come una sleeper hit, ovvero una canzone che esplode mediaticamente solo dopo un po’ di tempo dalla pubblicazione.

Lizzo: l'esplosione mediatica

Nei primi mesi del 2019 "Truth Hurts" conquista le classifiche di tutto il mondo portando alla ribalta Lizzo che ora si ritrova sotto i riflettori dei media internazionali. È arrivato il suo momento.

“Truth Hurts” ottiene grandi consensi da parte del pubblico e recensioni positive dalla critica, lo scorso aprile esce il disco “Cuz I Love You” che debutta alla sesta posizione della classifica americana Billboard degli album più venduti negli Stati Uniti.

Lizzo ottiene grandi consensi grazie soprattutto a grinta e testi nei quali mette tutta se stessa parlando della sua fierezza di essere com’è, inoltre in molte interviste la cantante ha parlato più volte di come accettarsi sia la prima cosa da fare per poter star bene con se stessi e guardare alla vita con positività.

Le esibizioni live di Lizzo sono dei veri e propri show che fanno scatenare il pubblico a suon di girl power, basta rivedere la sua esibizione ai “BET Awards 2019” in cui ha fatto ballare anche Rihanna (qui potete trovare tutte le foto più belle della cantante)

In queste settimane Lizzo è alle prese con il “Cuz I Love You Too Tour” , la tournée che farà tappa a Milano mercoledì 10 luglio 2019.