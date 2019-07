Ed Sheeran, inaugurato l’Ed Quarter a Milano

Giovedì 11 luglio il Mondadori Megastore di Piazza Duomo a Milano ha inaugurato l’ Ed Quarter per festeggiare il lancio di No. 6 Collaborations Project , il nuovo disco di Ed Sheeran che si prepara a conquistare le classifiche di tutto il mondo

Ieri sera Milano ha vibrato a suon di Ed Sheeran. Giovedì 11 luglio il Mondadori Megastore di Piazza Duomo a Milano ha inaugurato l’Ed Quarter con un evento organizzato da Warner Music Italia per festeggiare l’uscita di No. 6 Collaborations Project, il nuovo album del cantante inglese.





Ed Sheeran: Milano festeggia l’uscita del nuovo disco



L’Ed Quarter è un luogo senza tempo in cui i fan del cantante possono immergersi nel fantastico mondo dell’artista inglese. L’experience room milanese è l’unica in Italia, le altre sono situate nelle principali città europee. La serata per l’inaugurazione dell’Ed Quarter ha visto la presenza di un numero ristretto di fan dell’artista, classe 1991, che hanno avuto la possibilità di ascoltare il disco in anteprima attendendo la mezzanotte sulle note dei brani più celebri del cantante dei record. L’evento ha ospitato anche band che si sono esibite live proponendo canzoni di Ed Sheeran e un karaoke in cui i più volenterosi hanno potuto cimentarsi sulle note dei singoli del cantante. Presenti anche corner in cui i fan hanno potuto scattare foto con il sagomato dell’artista per immortalare la serata e tornare a casa con una foto come ricordo dell’evento.





Ed Sheeran: il successo travolgente



Ed Sheeran è senza ombra di dubbio uno degli artisti di maggior successo dell’ultimo decennio. I suoi primi tre album hanno venduto milioni di copie inserendo il cantante nell’Olimpo della musica mondiale. Il suo ultimo lavoro “÷” ha raggiunto il gradino più alto del podio nelle chart di tutto il mondo collezionando anche numerosi riconoscimenti, tra i quali quattro dischi di platino negli Stati Uniti d’America e ben undici dischi di platino nel Regno Unito per aver superato rispettivamente la vendita di quattro milioni e di tre milioni di copie, un successo davvero stratosferico. Il disco ha anche trionfato ai Grammy Awards consegnando al cantante la vittoria nella categoria come Best Pop Vocal Album battendo altri grandi nomi della musica internazionale, tra questi Lana del Rey, Coldplay, Kesha e Lady Gaga. Il nuovo albumsi prepara a eguagliare i record dei dischi precedenti, o molto probabilmente a superarli, grazie anche ai primi singoli estratti che hanno già riscosso un successo straordinario, tra questi I Don't Care in collaborazione con Justin Bieber.