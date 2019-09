Lindsay Lohan, online il video del nuovo singolo "Xanax"

Lindsay Lohan è tornata! La bad girl di Hollywood ha appena pubblicato il video ufficiale di " Xanax " che ha già superato 115.000 visualizzaizoni in circa ventiquattro ore. Il singolo arriva dopo il successo dei primi due album in grado di vendere centinaia di migliaia di copie .

Lindsay Lohan è tornata! La bad girl di Hollywood ha appena pubblicato il nuovo singolo che segna il comeback sulla scena discografica internazionale dopo oltre dieci anni dall’ultimo album “A Little More Personal (Raw)”, certificato con il disco d’oro negli Stati Uniti d’America per aver venduto oltre 500.000 copie .

Lindsay Lohan: il nuovo singolo è “Xanax”

Il nuovo singolo di Lindsay Lohan, intitolato “Xanax”, è il racconto della vita della star: dal successo al ritrovamento di sé stessa, dalle feste a Los Angeles all’ansia provata per la grande pressione mediatica fino alla necessità di un amore che possa curare tutte le sue ferite.

Il brano è una canzone in pieno stile pop che ricorda molto il sound dei primi due album della cantante, divenuti dischi iconici per gli amanti del genere.

“Xanax”: il video ufficiale

Poche ore fa la cantante (qui potete trovate tutte le foto più belle di Lindsay Lohan) ha pubblicato il video ufficiale di “Xanax” tramite il suo profilo Instagram che vanta quasi otto milioni di follower.

Il filmato, dalla durata di circa tre minuti, è stato accompagnato da una didascalia in cui Lindsay Lohan, classe 1986, ha voluto spiegare il significato e l’importanza del brano: “Questo video è una raccolta di alcuni momenti della mia vita. La famiglia, l’amore, il continuare ad andare avanti e il lasciarsi il passato alle spalle. Vivere ed essere felice, libera dalla paura. Essere semplicemente grata e aprire gli occhi alle opportunità invece di far impazzire la mente”.

Lindsay Lohan: oltre 115.000 visualizzazioni in ventiquattro ore

"Xanax” ha subito ottenuto un grandissimo riscontro da parte del pubblico che ha apprezzato la scelta di ritornare a un sound tipico dei primi anni 2000 che ha riscritto la storia della musica pop grazie ad artisti come Britney Spears. Nel frattempo il video ha già ottenuto oltre 600 commenti e più di 115.000 visualizzazioni in circa ventiquattro ore. Bentornata Lindsay!