Lindsay Lohan, foto nuda per il suo compleanno

Lindsay Lohan è tra le celebrity più discusse, seguite, ammirate e amate al mondo. Fin dalla tenera età l’attrice e cantante è sempre stata sotto l’occhio dei riflettori: da bambina prodigio del cinema a bad girl con Britney Spears e Paris Hilton fino a diventare un’imprenditrice di successo.

Lindsay Lohan: la foto Instagram

Lindsay Lohan, classe 1986, ha da poco festeggiato il suo 33° compleanno e per l’occasione ha postato una foto che ha mandato in tilt i social. Infatti, la ragazza ha pubblicato un selfie scattato davanti allo specchio in cui appare completamente nuda. Il post, condiviso su Instagram, ha subito fatto molto discutere raccogliendo però anche oltre 420.000 like.

Lindsay Lohan: una carriera sempre al massimo

L’esplosione mediatica di Lindsay arriva quando lei è ancora una bambina, siamo nel 1998 quando il film “Genitori in trappola” diventa un successo planetario portando alla ribalta l’attrice. Negli anni successivi la ragazza diventa una delle personalità di maggior successo al mondo grazie a film che la rendono un’icona di milioni di adolescenti, tra questi “Quel pazzo venerdì”, “Herbie - Il super Maggiolino” e l’iconico “Mean Girls”, diventato un cult della settima arte.

Gli anni 2000 segnano anche una svolta per Lindsay che debutta come cantante, non è facile conquistare il pubblico venendo da una carriera da attrice ma il disco di debutto “Speak”, uscito nel 2004, riscuote un successo enorme vendendo oltre 260.000 copie negli Stati Uniti d’America nella sola prima settimana e superando poi un milione di copie, traguardo che le fa conquistare un disco di platino.

Parallelamente Lindsay (qui potete trovare tutte le sue foto più belle) conquista le copertine dei magazine di tutto il mondo per la sua vita tra feste e discoteche formando un trio esplosivo con Britney Spears e Paris Hilton.

Negli ultimi anni Lindsay si è concentrata sulla carriera da imprenditrice aprendo la discoteca “Lohan Nightclub” ad Atene, il resort “Lohan Beach House Mykonos” a Mykonos e il resort “Lohan Beach House Rhodes” sull’isola di Rodi.

Nelle scorse settimane Lindsay è tornata alla ribalta per alcuni tweet inviati a Papa Francesco a cui chiedeva supporto per l’hackeraggio subito quando in realtà trattavasi soltanto di un Instagram down.