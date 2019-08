Lindsay Lohan ritorna alla musica, il nuovo singolo è "Xanax"

Lindsay è tornata! L’attesa è stata lunga, l’annuncio inaspettato e la gioia incontenibile, tutti coloro che sono cresciuti a suon di “Mean Girls”, magliette di Britney Spears e poster di Paris Hilton appesi in camera hanno finalmente esultato: la regina dei teen movie dei primi anni 2000, la bad girl di Hollywood, la star più discussa dell’ultimo decennio è pronta per il grande comeback!

Lindsay Lohan: il successo straordinario dei primi due album

Poche ore fa Lindsay, classe 1986, ha sorpreso il pubblico di tutto il mondo postando video che hanno subito fatto il giro del web. La cantante, modella, attrice e imprenditrice si prepara per tornare sulla scena discografica internazionale dopo il grande successo riscosso dai primi due album “Speak ” e “A Little More Personal (Raw)”, il primo certificato disco di platino e il secondo disco d’oro per aver venduto rispettivamente più di un milione e oltre 500.000 copie negli Stati Uniti d’America.

Lindsay Lohan: l’annuncio social

Veniamo ora al grande annuncio. Lindsay Lohan ha lasciato tutti di stucco postando una serie di video sul suo profilo Instagram che vanta oltre sette milioni di follower. I filmati mostrano l’artista alle prese con quella che sembrerebbe essere la coreografia di un’esibizione o dello shooting del video ufficiale.

Come molti fan dell’artista hanno notato, i video presentano in sottofondo un breve estratto della canzone che ha subito fatto impazzire il pubblico.

Il sound ricorda molto le sonorità pop e dance dei lavori precedenti ma con un perfetto arrangiamento in chiave moderna che rende la canzone una potenziale hit di portata globale.

Lindsay Lohan: il nuovo singolo è “Xanax”

Il titolo del singolo è stato svelato direttamente dall’artista nella didascalia del post che in pochissimo tempo ha ottenuto oltre 75.000 like. Da quanto ascoltato nella breve anteprima, il singolo sembrerebbe parlare della voglia di Lindsay di allontanarsi dal mondo dorato di Hollywood, di cui è stata regina e protagonista con Britney Spears e Paris Hilton, in favore di una maggiore tranquillità personale.

Insomma, Lindsay (qui potete trovare tutte le foto dei look più iconici dei Video Music Awards) è pronta per travolgere nuovamente il mondo, ormai è soltanto questione di giorni. Bentornata Lilo!