Britney Spears, i 5 video più iconici

Britney Spears è l’unica, inimitabile, indiscussa e inarrivabile Principessa del Pop. La cantante non ha soltanto riscritto la storia della musica a livello mondiale ma ha anche influenzato costumi, società e mondo dello spettacolo diventando un’icona senza tempo.

Britney Spears, classe 1981, debutta nel 1998 con “...Baby One More Time”, il resto è praticamente storia. Dal primo singolo in cima alle classifiche di tutto il mondo al recente comeback al fianco del fidanzato Sam Asghari passando per l’iconico bacio con Madonna, per gli scandali al fianco di Lindsay Lohan e Paris Hilton, per la rinascita artistica con il disco “Blackout” e per i milioni di copie vendute che la rendono una delle artiste di maggior successo di sempre.

"...Baby One More Time" (1998)

Esiste un video più iconico di questo? Direi proprio di no. Britney Spears ha solo diciassette anni ma non ci sono dubbi su quello che sarà il suo futuro. La cantante regala al pubblico uno dei filmati più famosi di sempre: i corridoi di un college, una divisa scolastica e due treccine imitate da milioni di ragazze.

Nonostante il video sia uscito in un’era in cui i social non erano ancora arrivati e il web non era così popolare, il filmato vanta oltre 420 milioni di visualizzazioni su YouTube, segno del grande affetto del pubblico di tutto il mondo per questo capolavoro musicale.