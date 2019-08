Taylor Swift: le 5 canzoni più belle

@Getty Images

Taylor Swift è tornata! La cantante di "Look What You Made Me Do " ha appena pubblicato il nuovo album "Lover" che ha subito riscosso grandi consensi da parte del pubblico. Scopriamo le sue cinque canzoni più belle .

Poche ore fa Taylor Swift ha pubblicato il nuovo album di inediti “Lover”. Il disco ha immediatamente ottenuto recensioni positive da parte dei fan di tutto il mondo che hanno apprezzato la nuova scelta della cantante di raccontare tutte le sfumature dell’amore. Il lavoro è stato anticipato dai singoli “You Need To Calm Down”, “The Archer” e “Lover”. Parallelamente alla distribuzione dell’album, l’artista ha reso disponibile anche il video ufficiale del singolo che dà il nome al nuovo progetto collezionando oltre sei milioni di visualizzazioni su YouTube in pochissimo tempo. Taylor Swift (qui potete trovare le foto dei suoi fidanzati più famosi) è tra le cantautrici più popolari al mondo. Nel corso della carriera l’artista ha venduto milioni di copie diventando un vero e proprio fenomeno mediatico. Grande successo anche sul fronte social dove l’artista conta oltre centoventi milioni di follower su Instagram che la rendono una delle celebrity più influenti del pianeta. Scopriamo le sue cinque canzoni più belle. “Shake It Off” (2014) È il 2014 quando Taylor Swift decide di allontanarsi parzialmente dal sound che tanto l’ha resa famosa, a primo acchito la scelta potrebbe sembrare azzardata ma i risultati le danno ragione. Il singolo diventa una hit vendendo oltre cinque milioni di copie soltanto negli Stati Uniti d’America e ricevendo ben tre nomination ai Grammy Awards. Al momento il video ufficiale conta oltre due miliardi e mezzo di visualizzazioni su YouTube.

“Blank Space” (2014)

“Blank Space” è il secondo singolo estratto da “1989”, disco che raggiunge la vetta di numerose chart guadagnando importanti riconoscimenti, tra i quali nove dischi di platino in Australia e in America, sei dischi di platino in Canada, tre dischi di platino in Austria e in Nuova Zelanda, un disco d’oro in Brasile, Italia, Spagna, Svezia, Olanda e Svizzera

“Bad Blood” feat. Kendrick Lamar (2015)

“Bad Bood” è l’esplosiva collaborazione tra Taylor Sfwift (qui potete trovare tutte le foto più belle della cantante) e Kendrick Lamar. Il video del singolo diventa uno dei più celebri della musica pop dell’ultimo decennio vincendo anche un Grammy come “Best Music Video”.

“Look What You Made Me Do” (2017)

“Look What You Made Me Do” è il primo brano estratto dal disco “Reputation”. La canzone racconta di una nuova Taylor che è pronta a tutto pur di difendere la sua reputazione. Il sound energico e intrigante della canzone la rendono una hit in tutto il mondo.

“You Need To Calm Down” (2019)

“You Need To Calm Down” è il singolo che ha aperto la nuova era della cantante che ha messo tutta sé stessa all’interno del disco “Lover”. Il brano è un potente inno a sostegno della comunità LGBTQ+.