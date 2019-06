È la notte del 27 giugno 1969 quando ha inizio uno dei movimenti più celebri e importanti della storia: i moti di Stonewall. Siamo a New York, nel quartiere di Greenwich Village, alcuni agenti della polizia fanno irruzione all’interno del bar Stonewall Inn per una delle solite retate aventi lo scopo di arrestare ragazzi omosessuali.

Nel corso degli anni si sono succedute differenti versioni riguardo alla scintilla che fece scattare i moti, la teoria più convalidata è quella che vede come protagonista la trans Sylvia Rivera che lanciò una bottiglia contro gli agenti in segno di protesta per le perquisizioni contro la comunità gay. Il gesto di Rivera fu la goccia che fece traboccare il vaso dando forza e coraggio alla comunità gay.

Quest’anno ricorre il 50° anniversario dei moti di Stonewall e come accade ormai dal 2013 nel mese di giugno l’Onda Pride avvolge il Bel paese con manifestazioni che purtroppo ancora oggi sono necessarie. Nel corso degli anni alcuni brani sono diventati veri e propri inni LGBTQ+, scopriamone cinque.

Lady Gaga - “Born This Way”

Una canzone che non ha bisogno di presentazioni ma soltanto di essere ascoltata ancora, ancora e ancora. Il testo è un bellissimo inno in cui Lady Gaga (qui le foto più belle dell’artista) si schiera orgogliosamente a difesa delle differenze di qualsiasi tipo: “Don't be a drag, just be a queen / Whether you're broke or evergreen / You're black, white, beige, chola descent / You're Lebanese, you're Orient / Whether life's disabilities / Left you outcast, bullied, or teased / Rejoice and love yourself today / ‘Cause baby you were born this way / No matter gay, straight, or bi / Lesbian, transgendered life / I’m on the right track baby / I was born to survive / No matter black, white or beige / Chola or orient made / I’m on the right track baby / I was born to be brave”