San Valentino: 10 canzoni da ascoltare se sei single

Perché essere tristi il giorno di San Valentino quando possiamo viverci i lati positivi dell'essere single? Ecco 10 canzoni che vi ricorderanno che non è poi così male non essere fidanzati.

Se pensate di trovarvi davanti a una lista di canzoni dal mood malinconico e ballad strappalacrime su quanto sia stato doloro separarsi dalla persona amata, allora vi state sbagliando. Non deprimiamoci se questo San Valentino lo trascorreremo da single, un giorno potremmo rimpiangere questo bellissimo status; e poi guardiamo anche gli altri lati positivi: nessun partner a cui dover fare un regalo e tutti i nostri ex che ormai fanno parte soltanto del lontano passato, fortunatamente. Per questo motivo, ecco una lista di canzoni pop e dance che vi faranno venir voglia di ballare, ridere e soprattutto divertirvi perché essere single non è poi così male.

Un insieme di brani che vi ricorderà come l’amicizia sia una delle cose più importanti, quanto siate fortunati a non aver più a che fare con il vostro ex e come tutto quelle che avete passato vi ha solamente reso le persone forti e straordinarie che siete oggi. Little Mix - "Shout Out To My Ex" Le Little Mix, formate da Jesy, Perrie, Jade e Leigh-Anne, rappresentano una delle girl band di maggior successo nella storia mondiale della musica. Le quattro ragazze sono la massima espressione del girl power e il loro ultimo album LM5 ne è la dimostrazione. Il brano “Show Out To My Ex” è un grido di liberazione verso l’ex a cui ora mostriamo fieri il nostro star bene: “Shout out to my ex, you're really quite the man / You made my heart break and that made me who I am / Here's to my ex, hey, look at me now / Well, I, I'm all the way up / I swear you'll never bring me down”.

Britney Spears - "Stronger"

Ciò che non ti uccide, ti fortifica, questo è ciò che canta Britney nel brano uscito nel 2000. La “Miss American Dream since I was seventeen” non ha più paura di essere sola e ora urla con tutta la sua voce di essere più forte di prima: “Stronger than yesterday / Now it's nothing but my way / My loneliness ain't killing me no more / I, I'm stronger”.



Spice Girls - “Wannabe”

L’amore non è tutto, infatti molto spesso l’amicizia si rivela anche più importante. Di questa stessa opinione sono le Spice Girls che nel loro singolo di debutto sono chiare e dirette: se vuoi essere il mio ragazzo, devi piacere alle mie amiche.

Natasha Bedingfield - “Single”

Natasha Bedinglied chiarisce subito la situazione: non c’è bisogno di un’altra persona per sentirsi belli, non bisogna mai aspettare qualcun'altro e non c’è il più assoluto bisogno dell’approvazione di un ragazzo. Il concetto viene ribadito anche nel ritornello in cui l’artista canta “This is my current single status / My declaration of independence / There's no way I'm tradin' places / Right now a star's in the ascendant”.

Christina Aguilera - “Fighter”

Christina, come Britney, canta di quanto sia diventata più forte dopo la fine della sua relazione. Le bugie hanno le gambe corte e anche se inizialmente possono far male, alla fine si rivelano soltanto utili a rafforzare ancora di più una persona che grazie al suo passato è diventata ora inarrestabile. Questo il ritornello: “'Cause it makes me that much stronger / Makes me work a little bit harder / It makes me that much wiser / So thanks for making me a fighter”.

Hailee Steinfeld - "Love Myself"

Hailee, classe 1996, debutta sulla scena musicale con un brano in cui afferma come la cosa più importante al mondo sia l’amore verso sé stessi:“I’m gonna put my body first / And love me so hard ’til it hurts / I know how to scream out the words / Scream the words / Gonna love myself, no, I don’t need anybody else”.

Ariana Grande - “thank, u next”

Un brano che ha letteralmente sconvolto le classifiche di tutto il mondo, “thank, u next” è il geniale singolo con cui Ariana Grande ringrazia tutti i suoi ex, compreso chi l’ha fatta soffrire, senza però dar loro la soddisfazione di star male ancora oggi, anzi, Ariana li ringrazia guardando già al prossimo: “One taught me love / One taught me patience / And one taught me pain / Now, I'm so amazing”.

Zara Larsson - “Lush Life”

La principessa svedese del pop ha pubblicato una canzone perfetta per i single in cui dichiara che non dobbiamo più pensare al passato ma vivere soltanto il presente con gioia e divertimento: "I live my day as if it was the last / Live my day as if there was no past / Doin' it all nite, all summer / Doin' it the way I wanna”.

Justin Timberlake - "What Goes Around... Comes Around"

Justin ne è certo, e se lo è lui, possiamo esserlo anche noi: il karma esiste. Un tradimento? Non c’è problema, tutto quello che fai, poi ti torna indietro e così Justin canta: “It's breaking my heart to watch you run around / ‘Cause I know that you're living a lie / That's okay, baby, 'cause in time you will find / What goes around, goes around, goes around / Comes all the way back around”.

Anastacia - “Sexy Single”

Anastacia è la rappresentazione della forza delle donne e di come le grandi difficoltà della vita possano essere affrontate con grinta ed energia, in questa canzone, contenuta nell’album “Anastacia” del 2004, grida: “I'm living on my own / And I'm feeling the way I do / Like Sexy Single / Sexy Single”.