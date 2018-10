Chi sono le Little Mix, la girl band britannica che spopola nel mondo

Affermare che siano famose solo per aver vinto un reality è proprio un understatement: le Little Mix sono una delle poche girl band europee che ce l’ha fatta dopo il successo leggendario delle Spice Girls. Scopriamo insieme chi sono le Little Mix.

Da X Factor alle classifiche internazionali

All’inizio si chiamavano Rhytmix, ma quando si sono accorte che il nome era già preso da un’attività di beneficienza di Brighton, lo hanno cambiato in Little Mix. La band è formata da Perrie Edwards (’93), Jesy Nelson (’91), Jade Thirlwall (’92) e Leigh-Anne Pinnock (’91) ed è nata ad X Factor, dove sono state il primo gruppo nella storia del programma UK a vincere la competizione. Subito dopo lo show firmano un contratto discografico con la Syco Records (di proprietà di Simon Cowell), e hanno pubblicato “Cannonball”, una cover di Damien Rice.

Senza perdere altro tempo, nel 2012 pubblicano “DNA”, il loro disco di debutto, anticipato dal singolo “Wings” che ottiene un grande successo internazionale. Nel 2013 è tempo di “Salute”, seguito a ruota nel 2015 da “Get Weird”, il quale si identifica come un distacco completo dal passato e l’introduzione delle Little Mix al vero mercato della musica: tra i singoli di spicco c’è “Black Magic”, uno dei brani più ascoltati della band insieme a “Shout Out to my Ex”, presente nel disco successivo intitolato “Glory Days”. Attualmente, la band è stata insignita di tre Global Awards e ha venduto oltre 45 milioni di dischi.

Le Little Mix mescolano elementi pop, R&B e dancepop nella collaudata formula di una girl band britannica. Tra le molte influenze che hanno dato vita alla musica della band, la Edwards ha citato a più riprese Christina Aguilera, Whitney Houston, Mariah Carey e Michael Jackson. Non mancano le ispirazioni classiche: la Nelson ha confessato di prendere spunto dalle Spice Girls e da Missy Elliott, Ma anche Beyoncé, Rihanna e Destiny’s Child.

Little Mix: il nuovo disco “LM5” arriva a novembre

Pochi giorni fa, le Little Mix hanno pubblicato “Woman like Me feat. Nicki Minaj”, un singolo progettato per anticipare l’uscita del nuovo disco “LM5”, prevista per il 16 novembre. Il video musicale, rilasciato il 26 ottobre, è stato immediatamente un successo virale: i social si sono risvegliati per portare in trionfo il messaggio di bellezza e accettazione della canzone. “Woman like Me” rompe gli stereotipi: “se mi vuoi, devi prendermi così come sono” è il messaggio che le Little Mix cantano durante il pezzo, inframmezzate dalla presenza di Nicki Minaj che rappa da un quadro appeso al muro.

Il disco “LM5" sarà pubblicato in tre versioni differenti: edizione standard da 14 tracce, edizione deluxe con 4 tracce esclusive bonus e la versione super deluxe con 18 tracce e memorabilia delle Little Mix. Tra i featuring più importanti, il disco conterrà anche collaborazioni con artisti come Ed Sheeran, Jess Glyne e MNEK.