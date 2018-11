Le Spice Girls, senza Victoria, tornano per uno special tour in programma in Inghilterra. Le cinque canzoni più famose del gruppo pop che ha fatto la storia

Ieri è stata annunciata ufficialmente la reunion delle Spice Girls, in formazione ridotta rispetto all’originale a causa dell’assenza di Victoria Beckham per motivi di lavoro. Melanie Chisholm, Melanie Brown, Emma Bunton e Geri Halliwell saliranno di nuovo sul palco per un tour speciale in Inghilterra che partirà da Manchester il 1 giugno. Le altre date saranno a Coventry (3 giugno), Sunderland (6 giugno), Edinburgo (8 giugno) e Bristol (10 giugno). Grande chiusura a Londra, allo stadio di Wembley (15 giugno). Non è la prima volta che le Spice Girls si riuniscono dopo l’addio alle scene, l'ultima apparizione è avvenuta in occasione della cerimonia di chiusura delle Olimpiadi di Londra del 2012. In quel caso tutti e cinque i membri parteciparono infiammando lo stadio con le due hit “Wannabe” e “Spice Up Your Life”. Ora a distanza di 6 anni è stata annunciato un nuovo tour, in programma nel 2019 e i fan sperano sia solo l’anteprima di un possibile nuovo progetto discografico. Le Spice Girls hanno all’attivo tre album: “Spice”, “Spiceworld” e “Forever”. Il loro album di debutto Spice ha venduto oltre 31 milioni di copie in tutto il mondo, diventando l'album più venduto da un gruppo femminile nella storia. In totale le Spice Girls hanno venduto 85 milioni di dischi in tutto il mondo diventando il gruppo femminile che ha venduto più album in tutta la storia e il più grande successo pop britannico dai tempi dei Beatles. Nonostante siano solo tre album, sono tante le hit di successo del gruppo che sicuramente verranno riproposte nel nuovo tour. Queste sono le cinque più famose:

Wannabe 2 Become 1 Spice Up Your Life Viva Forever Goodbye

Wannabe

Melanie Brown ("Scary Spice"), Melanie Chisholm ("Sporty Spice"), Emma Bunton ("Baby Spice"), Geri Halliwell ("Ginger Spice"), e Victoria Beckham ("Posh Spice") irrompono nel panorama musicale mondiale con “Wannabe”. Il singolo è stato scritto in meno di 30 minuti, dopo vari tentativi, dalla band stessa, con Richard Stannard e Matt Rowe. Nel 2014, uno studio dell’Università di Amsterdam in collaborazione con il Museum of Science and Industry di Manchester ha definito il pezzo come il più orecchiabile e riconoscibile degli ultimi 60 anni.

2 Become 1

“2 Become 1” è stato rilasciato come terzo singolo dell’album di debutto delle Spice Girls. Per la prima volta il gruppo proponeva una ballad romantica e anche in questo caso il successo fu mondiale. La canzone conquistò la vetta nel Regno Unito e raggiunse il quarto posto negli Stati Uniti, infine è stata nominata "Song of the Year" nel 1998. "2 Become 1" è stato co-scritto dalle Spice Girls insieme a Richard Stannard e Matthew Rowe. Nell’autobiografia di Melanie Brown viene svelato che la canzone è stata ispirata dalla “relazione speciale” che si stava sviluppando tra Geri Halliwell e Rowe.

Spice Up Your Life

Con “Spice Up Your Life” le Spice Girls presentarono il loro secondo album. Le ragazze erano chiamate a confermare il successo planetario ottenuto con l’album di debutto e riuscirono nel loro intento grazie a questa canzone che diventò il loro quinto numero uno consecutivo nella classifica dei singoli più venduti in Inghilterra. Il brano conquistò tutto il mondo ed è diventato simbolo del gruppo insieme a “Wannabe”.

Viva Forever

A pochi giorni dall’addio di Geri Halliwell, uscì il singolo “Viva Forever”, ballad intensa e malinconica che in quel momento venne accentuata per l’uscita di scena di uno dei membri del gruppo. La canzone è stata pubblicata come singolo con cinque cover diverse (ognuna con la foto di una ragazza) ed è stata interpretata anche con Luciano Pavarotti al Pavarotti & Friends. L’esibizione fu la prima delle Spice Girls senza Geri Halliwell che aveva abbandonato il gruppo qualche giorno prima.

Goodbye

Il singolo “Goodbye” rappresenta il saluto delle ragazze a Geri Halliwell. Uscito nel 1998 è stato poi inserito nel terzo e ultimo album uscito due anni dopo. Si tratta del primo brano delle Spice Girls che non vede la partecipazione di Geri Halliwell ed è stato composto dalle ragazze insieme a Matt Rowe e Richard Stannard. Come dichiarato più volte, “Goodbye” è una dedica a Geri Halliwell e anche in questo caso il brano ha raggiunto la vetta della classifica dei singoli più venduti nel Regno Unito. Negli Stati Uniti “Goodbye” ha venduto oltre 600 mila copie.