Spice Girls: ecco le date del tour 2019

A giugno sei concerti in Regno Unito per la girl band per eccellenza: biglietti in vendita da sabato mattina

Sei date, sei occasioni per tornare a gustarsi la musica delle Spice Girls dal vivo. Dopo i rumors dei mesi scorsi e la conferma ufficiale di ieri, ecco finalmente il calendario del minitour che vedrà quattro delle cinque Spice Girls (mancherà Victoria Beckham) esibirsi in giro per il Regno Unito. Questo il calendario completo annunciato ad oggi, che vedrà in apertura dei live l’esibizione di Jess Glynne:

1 giugno – Manchester, Etihad Stadium

3 giugno – Coventry, Ricoh Arena

6 giugno – Sunderland, Stadium of Light

8 giugno – Edimburgo, BT Murrayfield Stadium

10 giugno – Bristol, Ashton Gate

15 giugno – Londra, Wembley Stadium

Se avete intenzione di raggiungere la terra d’Albione la prossima estate iniziate intanto a prenotare voli ed hotel, perché i biglietti non sono ancora in vendita. Ad occuparsene il circuito Ticketmaster, che inizierà la general sale sabato mattina alle 10.30. Al momento non ci sono indizi che portino a possibili aggiunge di date nel resto del mondo. Ma chissà…

L’assenza di Posh Spice

La girl band per eccellenza, come noto, non sarà al completo perché, come si immaginava da tempo, mancherà Victoria Beckham. L'ex Posh Spice ha però fatto elegantemente i suoi auguri alle ex compagne dal suo profilo Instagram: «Non raggiungerò di nuovo le ragazze sul palco, ma essere una Spice Girl è stata una parte molto importante della mia vita e mi auguro tanto amore e divertimento per loro che torneranno in tour l’anno prossimo. So che faranno uno spettacolo meraviglioso e che i fan del passato e del presente si divertiranno!». Eppure qualche mese fa il quintetto al completo, signora Beckham compresa, aveva posato insieme per una foto a celebrare una reunion intima a casa di Geri Helliwell. Poco dopo, arrivò la notizia che tutte e cinque avevano firmato un contratto con il loro manager originario, Simon Fuller. Segno che i rapporti sono comunque buoni. Magari Victoria ci ripenserà nei prossimi mesi, chi può dirlo…

L’ultimo concerto e la possibile scaletta

Le Spice Girls si erano sciolte nel 2000, anche se negli anni successi le reunion non erano mancate. L’ultima volta insieme è quella del 2012, quando cantarono i loro due più grandi successi, “Wannabe” e “Spice Up Your Life”, alla cerimonia di chiusura delle Olimpiadi londinesi, anche se l’ultimo concerto vero e proprio risale a quattro anni prima: il 26 febbraio 2008 il quintetto chiude il tour “The Return Of The Spice Girls” all’Air Canada Center di Toronto. Un tour da 580 mila spettatori in quarantasette show e oltre 70 milioni di dollari incassati. È possibile che per il nuovo ciclo di concerti le Spice abbiano deciso di lavorare a nuovi arrangiamenti, ma senza nuove uscite le canzoni che le ragazze interpreteranno non dovrebbero differire troppo da allora. Di seguito, la scaletta di quell’ultimo concerto in terra canadese: