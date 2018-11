Le Spice Girls tornano insieme per un tour internazionale nel 2019. Se ne parlava da tempo, ma adesso c'è la conferma ufficiale. La formazione, però, non sarà al completo: sul palco saliranno in quattro, senza "Posh", al secolo Victoria Beckham.

Spice Girls in tour

Mel B aveva già detto, a luglio, che la reunion si sarebbe fatta. Il Sun aveva anticipato la notizia del tour sabato scorso. Oggi la conferma è arrivata direttamente da una delle componenti del gruppo, "Baby Spice" Emma Bunton, nello show radiofonico che conduce con Jamie Theakston su Heart Radio. "Sono così emozionato, voglio esserci, sarà splendido", ha subito commentato Theakston. Dettagli sul tour sono attesi sui profili online della stessa Bunton e delle altre tre reduci: Melanie Brown, Geri Halliwell e Melanie Chisholm. Scioltesi nel 2000, le Spice Girls furono protagoniste di una prima reunion (a cinque) nel 2007. Mentre si sono esibite eccezionalmente per l'ultima volta dal palco, tutte insieme, sei anni fa in occasione delle Olimpiadi di Londra del 2012.

La formazione ridotta

C'erano state alcune indiscrezioni sulla possibilità che Victoria non partecipasse al tour. Pochi giorni fa, durante un festa di Halloween, Melanie Brown si era travestita da "signora Beckham" accanto al compagno Gary Madatyan (travestito da ex calciatore). La coppia portava con sé due cartelli. Quello retto da Mel B diceva "No, non sto andando in tour". Su quello del compagno c'era invece scritto: "Per favore, per favore, fallo per i fan delle Spice Girls". A quanto pare Victoria sarebbe troppo impegnata con la sua linea di abbigliamento per partire accanto alle altre quattro. Solo un'altra volta il gruppo si era esibito a ranghi ridotti: nel 1998 Geri Halliwell si tirò indietro prima del tour nordamericano.