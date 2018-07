Spice Girls, Melanie B conferma: "La reunion si farà"

Adesso sembra davvero ufficiale. Dopo gli annunci e le smentite degli scorsi mesi arriva una nuova conferma: la reunion delle Spice Girls si farà.

Le dichiarazioni di Scary Spice

A parlarne questa volta è Melanie Brown, in arte Melanie B, una delle componenti della girl band manifesto degli anni Novanta. La cantante, ribattezzata Scary Spice per la sua esuberanza, ha dichiarato ad un talk show televisivo britannico che tutte e cinque le appartenenti al gruppo sono d'accordo. "Torneremo insieme di sicuro", ha detto Mel B durante il Loose Women Show di ITV. "Siamo come sorelle, siamo state protagoniste di un'avventura fantasica e ora siamo di nuovo insieme", ha proseguito.

Voci e smentite

L'uscita di Scary Spice farà felici i molti fan delle Spice Girls, rimasti delusi dal no di Victoria Beckham, Posh Spice, che aveva smentito il ritorno del gruppo sulla scena musicale. Sembrava dunque che ci si dovesse limitare ad altri progetti, come il film di supereroi nel quale le cinque artiste sono coinvolte.

Accordo tra tutte e 5

Invece sembra proprio che la band, amata anche dalla coppia reale formata da William e Kate, tornerà insieme per davvero, così come accaduto per i Backstreet Boys (che le hanno tra l'altro recentemente omaggiate con un'esibizione esilarante). L'accordo sarebbe stato trovato tra tutte e cinque, comprese Melanie Chisholm (Sporty Spice), Emma Bunton (Baby Spice) e Geri Haliwell (Ginger Spice). E c'è già chi inizia a sperare in un nuovo album. Per ora l'ultimo disco risale al 2000, con il primo fugace ritorno dopo la rottura avvenuta nel 1998.

Oltre 90 milioni di dischi

Negli scorsi anni c'era stata qualche avvisaglia di un possibile ritorno. Nel 2007 erano state protagoniste di un tour evento, mentre nel 2012 si erano esibite nella cerimonia di chiusura delle Olimpiadi di Londra. Nel frattempo l'industria Spice Girls non si è mai bloccata. Oltre ai circa 90 milioni di dischi venduti in tutto il mondo, il merchandising collegato ha continuato a funzionare, come testimonia la mostra SpiceUp con gli accessori e gli abiti del gruppo. Ora la sempre più vicina reunion.