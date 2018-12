Spice Girls "protagoniste" in un film animato di supereroi

Le Spice Girls stanno per tornare. Una notizia che verrà sicuramente accolta con piacere dai nostalgici degli anni Novanta. Ma la vera sorpresa è che il ritorno di Melanie B, Melanie C, Victoria, Emma e Geri non avverrà su un palco, bensì sul grande schermo.

Il progetto a Hollywood

Secondo quanto riportato da Variety, la celebre girl band britannica abbandonerà, almeno per il momento, la musica per dedicarsi al cinema. Esisterebbe, infatti, il progetto di un lungometraggio che vedrebbe protagoniste proprio le Spice Girls. Le cinque cantanti starebbero sottoponendo l'idea di un film ad alcuni produttori di Hollywood e sono in attesa di un acquirente che lo produca. Se il progetto andasse in porto saranno le doppiatrici di un film d'animazione, prestando la voce alle versioni cartoon di Scary Spice, Sporty Spice, Baby Spice, Ginger Spice e Posh Spice.

Il "girl power"

Non solo. Avranno anche dei superpoteri. Nel film, infatti, ogni personaggio sarà legato a una delle artiste, e avrà un superpotere unico e ispirato alla loro personalità. Il tema dominante del progetto è quello del “girl power”, che proprio le Spice Girls avevano incarnato una ventina di anni fa, riscuotendo un successo planetario.

Niente reunion

Perde sempre più quota l'ipotesi di un ritorno sulle scene musicali. Poco dopo che si era diffusa la notizia della reunion del gruppo, Victoria Beckham aveva negato ogni possibilità di un nuovo tour affermando che "le ragazze non andranno in tour, abbiamo solo lanciato in giro delle idee".

Futuro sul grande schermo?

La notizia sul progetto cinematografico sembra dunque confermare che il futuro delle Spice Girls si potrebbe giocare lontano dalla musica. E il cinema potrebbe essere il loro approdo naturale. Come sostengono delle fonti citate da Variety, “le Spice Girls stanno pensando in grande in termini di franchise su scala globale. Sono la girl band di maggior successo del pianeta e il loro progetto è proprio quello che potrebbe servire a Marvel o Disney”. Ora si aspetta solo il ciak.