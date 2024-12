Avicii, il trailer del documentario sul DJ svedese

Cinema

Dalle pellicole con Anthony Hopkins e Angelina Jolie fino alla nuova collaborazione tra Uma Thurman e Samuel L. Jackson, passando per i film di Natale, ecco cosa vedere in streaming questo mese

Piedone - Uno Sbirro a Napoli (su Sky Cinema dal 2 dicembre tutti i lunedì) è una produzione Sky Studios , Wildside , società del gruppo Fremantle e Titanus Production , società del gruppo Titanus, in 4 episodi con Salvatore Esposito nel ruolo di Vincenzo Palmieri, un ispettore di polizia erede spirituale del commissario Rizzo reso immortale da Bud Spencer in Piedone Lo Sbirro (1973), Silvia D’Amico in quello della commissaria Sonia Ascarelli, capa del distaccamento di Polizia al porto di Napoli, e Fabio Balsamo i ) in quello dell’ispettore aggiunto Michele Noviello.

La vigilia di Natale nel Paese delle meraviglie - Sky Cinema Christmas. Arriva il 7 dicembre l’adattamento animato del bestseller di Carys Bexington e Kate Hindley. Nel crossover tra The Night Before Christmas e Alice in Wonderland San Nicola, alla Vigilia di Natale, riceve con molto ritardo una lettera dalla Principessa di Cuori. Parte dunque per il Paese delle Meraviglie per la consegna, ma la Principessa ora è diventata regina e, odiando il Natale, lo fa imprigionare. Riuscirà San Nicola a salvare la situazione?