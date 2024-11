Avicii, in arrivo il documentario sul DJ e produttore svedese

Musica

Centinaia di milioni di copie vendute in tutto il mondo, Agnetha Fältskog, Anni-Frid Lyngstad, Björn Ulvaeus e Benny Andersson hanno riscritto la storia della musica con la formazione svedese che ha scalato le classifiche in ogni angolo del pianeta

Tra i singoli più amati del gruppo svedese spiccano Dancing Queen, Gimme! Gimme! Gimme! (A Man After Midnight) e The Winner Takes It All - Credits: Webphoto