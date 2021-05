Avicii, la Ericsson Globe Arena intitolata all'artista svedese

Avicii Arena è il nuovo nome di una delle strutture più famose della Svezia che negli anni è divenuta un punto d’incontro per centinaia di migliaia di persone, accorse da ogni angolo del pianeta per prendere parte a eventi e concerti.

L’annuncio del nuovo nome dell’Arena è arrivato con un comunicato stampa diramato tramite il profilo Instagram del DJ di Levels. La nota ha annunciato come la struttura diventerà anche un punto di riferimento per iniziative mirate alla salvaguardia della salute mentale.

Il testo riporta: “Da oggi, Avicii Arena è il nuovo nome dell’iconica arena a forma sferica della Svezia. Avicii Arena diventa un simbolo e un luogo d’incontro per iniziative rivolte alla salute mentale dei più giovani per un domani migliore. Per celebrare il nuovo nome, la Royal Stockholm Philharmonic Orchestra ha registrato una versione sinfonica della canzone di Avicii For A Better Day, cantata dalla quattordicenne Ella”.