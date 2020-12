Avicii, Wake Me Up supera due miliardi di visualizzazioni su YouTube

Un artista che ha lasciato un’impronta indelebile, un’anima che ha toccato le corde dei cuori di milioni di persone: a distanza di oltre due anni e mezzo dalla scomparsa di Tim Bergling , il videoclip di Wake Me Up ha consegnato un nuovo traguardo al DJ che ha rivoluzionato il mondo con genialità e talento.

Avicii: il traguardo su YouTube

Da Seek Bromance a Hey Brother passando per The Nights e Addicted To You, Avicii ha raccontato la vita, l’amore, la ricerca della felicità, la spensieratezza, l’amicizia, i dubbi della crescita e tante altre tematiche proprie dell’essere umano in maniera unica, diretta e sensibile.

È il 17 giugno 2013 quando Avicii pubblica Wake Me Up anticipando l’album capolavoro True, certificato con un disco di platino negli Stati Uniti d’America per aver venduto più di un milione di copie sul suolo a stelle e strisce.