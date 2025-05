Harry Potter, le prime foto dal set di Privet Drive della serie tv

Una piccola cittadina in costruzione ha fatto capolino tra le prime foto del set della serie tv Harry Potter, il reboot dell’omonima saga cinematografica tratta dai romanzi di J.K. Rowling. L’ambientazione riguarda Privet Drive, la casa dei Dursley, gli zii babbani con i quali il maghetto è cresciuto, e sta nascendo negli Warner Bros. Studios di Leavesden a Watford, nel Regno Unito. Il progetto prevede lo sviluppo di sette stagioni per circa un decennio. La produzione dovrebbe iniziare in estate, mentre la prima stagione dovrebbe uscire tra la fine del 2026 e l’inizio del 2027. Già confermati nel cast gli attori John Lithgow (Albus Silente), Janet McTeer (Minerva McGrannitt), Paapa Essiedu (Severus Piton), Nick Frost (Hagrid) e Paul Whitehouse (già apparso nei film di Harry Potter), mentre proseguono i casting per i tre protagonisti Harry Potter, Ron Weasley e Hermione Granger.