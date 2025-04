Harry Potter, annunciati i primi attori del cast della serie

Chi sono i nuovi attori e quali ruoli interpreteranno

Il nuovo Albus Silente sarà John Lithgow, attore celebre per aver recitato in The Crown nel ruolo di Winston Churchill, recentemente apparso anche nella pellicola candidata all'Oscar Conclave.

Janet McTeer sarà la nuova Minerva McGranitt. L'attrice ha recentemente avuto dei ruoli nel film The Menu e nella serie Kaos.

Severus Piton avrà il volto di Paapa Essiedu, attore britannico il cui ultimo film è The Outrun ma che ha maturato molti ruoli per la tv.

Luke Thallon, attore britannico apparso ne La favorita di Yorgos Lanthimos, sarà Quirinus Raptor.

Nick Frost sarà Rubeus Hagrid mentre Paul Whitehouse, vecchia conoscenza dei fan perché apparso in Harry Potter e il prigioniero di Azkaban, qui avrà il ruolo di Argus Gazza.

“Siamo deliziati di avere così tanti talenti straordinari a bordo e non vediamo l'ora di vederli portare in vita questi amatissimi personaggi”, hanno dichiarato Francesca Gardiner e Mark Mylod, rispettivamente, showrunner e regista nonché produttori esecutivi della serie.

Le riprese dello show dovrebbero iniziare in estate ed è probabile che i nomi di nuovi componenti del cast saranno annunciati presto.