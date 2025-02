Harry Potter, John Lithgow conferma che sarà Silente nella serie tv

"Per me è stata una sorpresa totale", ha detto l'attore. "Non è stata una decisione facile, perché mi definirà per l'ultimo capitolo della mia vita, temo: avrò circa 87 anni alla fine delle riprese"

John Lithgow ha confermato che interpreterà Silente nella serie TV di Harry Potter.

Dopo il successo degli otto film firmati Warner Bros., l'amata serie di libri scritti J. K. Rowling è ora pronta ad approdare sul piccolo schermo (e, più precisamente, su HBO). La showrunner sarà Francesca Gardiner, ma il nome del protagonista resta avvolto nel mistero.

E se la scorsa settimana si vociferava che Lithgow fosse vicino a un accordo per interpretare Silente (ruolo precedentemente dai compianti Michael Gambon e Richard Harris), ora arriva la conferma.

La conferma di John Lithgow

Intervistato da ScreenRant per la promozione dell'horror The Rule of Jenny Penn, John Lithgow ha ufficialmente confermato di essere stato scelto per il ruolo del preside di Hogwarts nella serie TV di Harry Potter.

Sebbene l'attore 79ene non abbia svelato alcun dettaglio sulla serie, ha ammesso che non è stata una decisione semplice, per via dell'impegno richiesto. "Per me è stata una sorpresa totale", ha detto. "Non è stata una decisione facile, perché mi definirà per l'ultimo capitolo della mia vita, temo. Ma sono molto emozionato. Alcune persone meravigliose stanno tornando a dedicarsi a Harry Potter. Avrò circa 87 anni alla festa di fine riprese, ma ho detto di sì".