Addio Michael Gambon, i messaggi del cast di Harry Potter

GLI ALTRI RICORDI

Ha condiviso un tributo anche Rupert Grint, interprete del maldestro Ron Weasley, che su Instagram ha pubblicato un'immagine di Silente, le braccia levate al cielo nella Sala Grande, accompagnata da parole affettuose: “È così triste sapere di Michael. Ha portato così tanto calore e malizia ogni giorno sul set. Mi ha affascinato da bambino ed è diventato un mio modello personale per trovare il divertimento e le eccentricità nella vita”. Anche Emma Watson, interprete della saggia Hermione Granger, ha ricordato il compagno di set: “Gentile gentile gentile Micheal Gambon. Non l’hai mai presa troppo seriamente ma in qualche modo hai regalato i momenti più seri con tutta la gravità. Grazie per averci mostrato cosa vuol dire indossare la grandezza con leggerezza. Ci mancherai”. Ha omaggiato Gambon anche l'antagonista Jason Isaacs, interprete del Mangiamorte Lucius Malfoy: “La più grande emozione di far parte dei film di Potter era che Michael Gambon conosceva il mio nome e condivideva con me il suo coraggioso e sporco senso di divertimento”. Tra gli attori Bonnie Wright, interprete della giovane Ginny Weasley, ha ricordato che di essere stata "per sempre in soggezione della presenza e della performance di Michael" e ha aggiunto che "la sua profonda voce maliziosa tra le scene vibrava attraverso la Sala Grande. Era Silente in tutto e per tutto, una figura costante, calorosa e guida”. Non è mancata neppure la partecipazione di J.K. Rowling, autrice dei romanzi sul maghetto che hanno originato la saga cinematografica: “Ho appena sentito la terribile notizia su Michael Gambon. La prima volta che l’ho visto è stato in Re Lear, nel 1982, e se mi avessero detto che quel brillante attore sarebbe apparso in qualcosa che avrei scritto, avrei pensato che fossero pazzi", perché per la scrittrice l'artista è “un uomo meraviglioso oltre che un attore eccezionale”. Ha infine espresso cordoglio l'account ufficiale di Harry Potter: "Siamo incredibilmente rattristati per la morte di Sir Michael Gambon. Ha portato gioia incommensurabile per i fan di Harry Potter da tutto il mondo con il suo umorismo, gentilezza e grazia. Conserveremo per sempre la sua memoria nei nostri cuori".