È morto Michael Gambon, l'attore che fu Albus Silente in Harry Potter

È morto all’età di 82 anni Michael Gambon, attore britannico reso celebre al grande pubblico soprattutto dal ruolo di Albus Silente a partire dal terzo film della saga di Harry Potter ma con alle spalle una straordinaria carriera tra cinema e teatro. L’annuncio della sua morte è stato dato dalla moglie Anne e dal figlio Fergus, con una nota diffusa dalla portavoce Clair Dobbs: “Siamo devastati nell’annunciare la perdita di Sir Michael Gambon. Marito e padre amato, Michael è morto pacificamente in ospedale accanto alla sua moglie Anne e al figlio Fergus, al termine di una battaglia contro la polmonite. Michael aveva 82 anni. Chiediamo di rispettare la nostra privacy in questo momento doloroso e vi ringraziamo per i vostri messaggi di amore e sostegno”.

L'impegno a teatro Gambon aveva lavorato a lungo al Teatro Nazionale di Laurence Oliver per poi sbarcare al cinema. Aveva recitato in drammi di Pinter, Beckett e Ayckbourn, e proprio quest’ultimo l’aveva diretto in Uno sguardo dal ponte di Arthur Miller, con il ruolo di Eddie Carbone che gli era valso un Oliver award. Tra gli altri ruoli si ricordano quello di Galileo Galilei in Vita di Galileo di Berltolt Brecht e quello del ristoratore Tom Sergeanr in Skylight – Il cielo sopra il tetto di David Hare, per il quale ottenne una nomination ai Tony award. vedi anche Harry Potter, tutta la saga arriva su Sky e NOW

L'esordio al cinema e il successo Al cinema, Gambon era sbarcato nel 1965 con Otello diretto da Stuart Burge, ma il successo era arrivato a fine anni ’80 grazie a Il cuoco, il ladro, sua moglie e l’amante di Peter Greenaway. A cavallo tra la fine degli anni ’90 e il 2000 arrivarono i ruoli in Il Mistero di Sleepy Hollow di Tim Burton (1999), Insider – Dietro la verità di Michael Mann (1999) e Gosford Park di Robert Altmann (2001). Sul set di quest’ultimo film conobbe Philippa Hart, con la quale ebbe una relazione che portò alla separazione dalla moglie Anne Miller, sposata nel 1962.

Non solo albus silente Dopo i ruoli nella commedia Ali G con Sacha Baron Cohen e nel western Terra di confine – Open Range diretto da Kevin Costner, Gambon fu chiamato a sostituire Richard Harris – scomparso nel 2002 – nel ruolo di Albus Silente, debuttando nella saga di Harry Potter col terzo film, Il prigioniero di Azkaban (2004), diretto da Alfonso Cuarón, e conservando la parte fino all’ultimo capitolo, I doni della morte – Parte 2 (2011). popo aver recitato, tra gli altri, in film come Omen – Il presagio, The Good Shepherd – L’ombra del Potere diretto da Robert De Niro, Il Discorso del Re di Tom Hooper, Quartet di Dustin Hoffman e Kingsman – Il Cerchio d’Oro, la sua ultima apparizione al cinema era stata in Cordelia di Adrian Shergold, nel 2019. Da doppiatore ha recitato anche in Paddington ed è stato la voce narrante di Ave, Cesare! Dei fratelli Coen.