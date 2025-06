Il Taormina Film Fest 2025 si apre con Michael Douglas

Cinema

L'attrice italiana, nata in Venezuela ma torinese d'adozione, è stata scelta come madrina della 71ª edizione del Festival in programma dal 10 al 14 giugno 2025. Volto apprezzatissimo del cinema e della tv nazionale, ha alle spalle una carriera avviata nei primi anni del Duemila e numerosissimi ruoli sul grande schermo. Tra i suoi film, spiccano alcune delle commedie di maggior successo degli ultimi anni e diversi titoli drammatici, incluso “Signorina Effe” per cui è stata candidata al David di Donatello