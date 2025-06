Taormina Film Fest, Scorsese contro Trump: "Democrazia alla prova"

Il regista italoamericano arriva in Sicilia per ricevere il premio alla carriera e commenta la situazione politica del suo Paese: "Sono deluso, il presidente ha un atteggiamento basato su rabbia e odio e non vedo compassione in questa amministrazione"

Martin Scorsese arriva al Taormina Film Festival per ricevere il premio alla carriera e, come Michael Douglas due giorni prima di lui, non lesina commenti sulla situazione americana. “Sono deluso da Donald Trump – ha detto il regista italoamericano -. Non sono un filosofo politico, ma credo che un atteggiamento come il suo, basato su rabbia e odio, finisca per essere controproducente perfino per se stesso. E tutto questo fa male alle persone. È profondamente tragico".

"Un'amministrazione senza compassione" Rispondendo alle domande, il regista si è mostrato preoccupato per il clima politico e sociale negli Usa: "In questa amministrazione non vedo compassione – ha incalzato -. Anzi, sembra che si compiacciano del contrario: ferire, umiliare. A volte penso ‘sì, questa potrebbe essere la fine della democrazia’, ma poi mi dico ‘no, forse sta solo venendo messa alla prova’”. Le questioni fondamentali per Scorsese sono due: “La prima è quanto potere può esercitare un presidente, fin dove può arrivare. Il secondo è quanto a lungo il popolo americano sarà disposto a tollerare politiche che potrebbero avere costi sociali ed economici pesanti, come nel caso dei dazi". Approfondimento Taormina Film Festival 2025, il programma e gli ospiti