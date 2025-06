Gigi D'Alessio, la possibile scaletta del concerto a Bari

Dopo il concerto barese, l’artista approderà a Roma per l’ultimo show di questa tournée: appuntamento per mercoledì 25 giugno al Circo Massimo. A settembre otto date in Piazza del Plebiscito a Napoli

Lunedì 23 giugno Gigi D’Alessio ( FOTO ) sarà in concerto a Bari, attesi i grandi successi della sua carriera. Secondo quanto riportato su Ticketone , lo spettacolo avrà inizio alle ore 21.00 . Questo l’indirizzo per poter raggiunge lo stadio San Nicola: Strada Torrebella, 70124, Bari. Al momento l’artista non ha fornito anticipazioni sulla scaletta della serata. Stando a quanto rilanciato da Setlist , queste le canzoni proposte a dicembre al concerto di Firenze:

Dopo lo show barese, l’artista approderà a Roma per l’ultimo concerto di questa tournée: appuntamento per mercoledì 25 giugno al Circo Massimo. Inoltre, Gigi D’Alessio sarà protagonista di altri spettacoli nella splendida cornice di Piazza del Plebiscito a Napoli : il 19, 20, 21, 26 e 27 settembre.

Dopo il concerto allo stadio Maradona, Gigi D’Alessio ha raccontato le emozioni dello spettacolo: “Ogni palco è speciale, ma tornare allo Stadio Maradona dopo 9 anni… è qualcosa di indescrivibile! Avrei voluto far stare ognuno di voi al mio posto, anche solo per un istante, per farvi provare la meraviglia che ho sentito ieri sera”. Successivamente, l’artista ha aggiunto: “Il mio orgoglio più grande, oltre a quello di essere napoletano, è avere un pubblico come voi. Siete la mia famiglia, e allo Stadio Maradona l’avete dimostrato ancora una volta. Una capanna enorme, piena di emozioni, che non dimenticherò mai”.

Nel maggio dello scorso anno il cantautore ha pubblicato il disco Fra, arrivato al quinto posto della classifica settimanale FIMI degli album più venduti in Italia. All’interno tante collaborazioni: da Senza tuccà con Geolier (FOTO) a Io vorrei 2024 con Ernia ed Elodie. Tra gli album più apprezzati dell'artista troviamo Il cammino dell’età, Uno come te e Ora.