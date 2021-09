Avicii, sei brani iconici del DJ e produttore svedese

Da Seek Bromance a Waiting for Love passando per Levels e Wake Me Up

Avicii, il successo

approfondimento

Avicii, la Ericsson Globe Arena intitolata all'artista svedese

Nel corso degli anni la Svezia si è affermata come una delle più prolifiche nazioni esportatrici di musica: dagli ABBA ai Roxette passando per Agnes Carlsson, Zara Larsson, The Cardigans, Europe, Swedish House Mafia, Tove Lo, Ace of Base, Robyn, Galantis, The Ark, Eric Prydz e tanti altri ancora.

Pop e dance sono stati sicuramente tra i generi che hanno decretato il successo di tanti artisti scandinavi, tra questi Avicii.

Durante la sua carriera il DJ ha sperimentato suoni, mescolato generi e dato vita a brani immortali il cui significato profondo dei testi si è amalgamato perfettamente ai suoni travolgenti degli arrangiamenti.