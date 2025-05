Processo per violenza sessuale, Paul Haggis prosciolto

Cadute le accuse di violenza sessuale aggravata e lesioni, contestate dopo la denuncia della donna. L'arresto di Harris suscitò grande scalpore non soltanto in Italia, ma anche all'estero e in particolare negli Stati Uniti, in quello stesso periodo scossi dagli episodi che erano stati denunciati nel mondo del cinema d'oltreoceano.

"Per Haggis - dicono i suoi avvocati, Michele Laforgia e Daniele Romeo - è la fine di un incubo che ha ingiustamente spezzato la carriera di un genio del cinema, premio Oscar nel 2006, regista e sceneggiatore apprezzato in tutto il mondo". Paul Haggis si trova da tempo in Italia, dove ha appreso notizia del provvedimento. I legali hanno convocato una conferenza stampa per domani, alle 10.30 negli uffici di Polis Avvocati a Bari, in via Arcivescovo Vaccaro 45, alla quale parteciperanno lo stesso Haggis, oltre a Laforgia e Romeo.