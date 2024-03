Paul Haggis, chiesta archiviazione inchiesta per violenza sessuale

Il cineasta canadese, premio Oscar nel 2006 per il film "Crash, era stato accusato da una donna inglese per un episodio che si sarebbe verificato durante la sua permanenza a Ostuni

Sembra a un passo dalla conclusione la vicenda giudiziaria che ha coinvolto Paul Haggis in Italia. La procura di Brindisi ha chiesto l'archiviazione per il regista premio Oscar indagato per lesioni e violenza sessuale nei confronti di una 30enne inglese. A riportare per primo la notizia è il Nuovo Quotidiano di Puglia.