New York, al via il processo per stupro al regista Paul Haggis

Si è aperto a New York il processo civile contro il cineasta e premio Oscar canadese Paul Haggis, accusato dall'agente pubblicitaria Haleigh Breest di averla stuprata nel 2013, quando lei aveva 26 anni. Sull'onda del #Metoo, il regista era finito nel mirino di altre accuse di violenza sessuale da parte di tre donne ma davanti al tribunale della Grande Mela non è comparso che per la vicenda denunciata da Breest. Haggis lo scorso giugno era agli arresti domiciliari in un hotel del Sud Italia in seguito alla testimonianza di una donna britannica, che lo aveva accusato di aver avuto rapporti sessuali non consensuali con lei per due giorni mentre si trovava in Italia per partecipare a un festival a Ostuni, episodio da lui smentito.