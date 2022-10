Efa, Marco Bellocchio vince l’Oscar europeo per '"Esterno notte"

Gli Efa, gli Oscar europei, hanno annunciato che l'Award for Innovative Storytelling (premio per la narrazione più innovativa) andrà a al regista italiano per Effetto Notte, serie ch affronta le vicende sul sequestro Moro

"Sono ovviamente contento per il riconoscimento prestigioso, e ringrazio. Ho avuto in passato molte candidature agli Efa per la prima volta viene premiata una mia opera che, curiosamente, è la prima televisiva". Il regista Marco Bellocchio ha così commentato l'"Award for Innovative Storytelling" il premio per la narrazione più innovativa appena annunciato dagli Efa, i prestigiosi Oscar europei a 'Esterno

notte' che dopo la presentazione al Festival di Cannes, al Festival di New York e BFI London Film Festival andrà in onda su Raiuno il 14, 15 e 17 novembre.