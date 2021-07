Cannes 2021, Palma d'oro a "Titane" di Ducournau

Trionfa come miglior film "Titane" di Julia Ducournau, annunciato per errore da Spike Lee a inizio cerimonia. Sorrentino consegna la Palma d'Oro alla carriera a Marco Bellocchio. Stesso premio a Jodie Foster. Miglior sceneggiatura a "Drive my car" del giapponese Ryusuke. Renate Reinsve vince per la miglior interpretazione femminile, Caleb Landry Jones per quella maschile