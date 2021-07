Cannes, l'omaggio di Favino a Bellocchio: "Maestro, ci sarò anch'io!"

"Caro maestro, dopo che mi hai portato in capo al mondo non posso non venire a festeggiarti in una giornata così speciale. Mi levo il poncho e arrivo!". Con queste parole, accompagnate da una foto scattata insieme sul set brasiliano de Il traditore, Pierfrancesco Favino annuncia il proprio arrivo a Cannes ( speciale Festival di Cannes Sky Tg24 ) per essere accanto a Marco Bellocchio nel giorno della consegna della Palma d'Onore al regista piacentino.

In concorso a Cannes 2019, vincitore di sei David di Donatello tra cui quello per il miglior film, la miglior regia e la miglior interpretazione maschile, Il traditore è uno dei film di maggior successo commerciale della lunghissima carriera di Bellocchio, habitué dei grandi festival europei ma spesso beffato sul filo di lana nella caccia ai grandi premi (come accadde a Venezia nel 2003 per Buongiorno, notte, battuto dal russo Il ritorno). La Palma alla carriera è il giusto tributo per un cineasta ancora molto attivo anche superata la boa degli 80 anni, come testimonia anche l'uscita del suo ultimo documentario Marx può aspettare, presentato sulla Croisette proprio in questi giorni.