Cannes 2021, Marco Bellocchio presenta "Marx può aspettare"

Con l’uscita di "Marx può aspettare", il suo ultimo film documentario, Marco Bellocchio è come se chiudesse un cerchio verso una cinematografia del vuoto, dell’assenza, dell’ombra lasciata da chi se ne va. Una pellicola in cui fa rivivere la storia di suo fratello Camillo, morto suicida nel 1968, senza filtri e pudori, ricostruendo allo stesso tempo un periodo storico ben definito. Ma per il maestro Bellocchio l’arrivo a Cannes è anche il momento per ricevere la Palma d’Oro alla carriera. CANNES 2021: SCOPRI LO SPECIALE

"Marx può aspettare", da Cannes al cinema approfondimento Festival di Cannes, è il giorno di Marco Bellocchio Scritto e diretto da Marco Bellocchio, “Marx può aspettare” è una produzione Kava Film, Ibc Movie, Tenderstories con Rai Cinema, in collaborazione con Fondazione Cineteca Bologna, opera realizzata in collaborazione con Regione Lazio Fondo per il Cinema e l’audiovisivo, produttore esecutivo Michel Merkt e Alessio Lazzareschi, coprodotto da Malcom Pagani e Moreno Zani, prodotto da Simone Gattoni e Beppe Caschetto. I costumi sono di Daria Calvelli, la scenografia di Andrea Castorina, il montaggio di Francesca Calvelli, le musiche di Ezio Bosso, la fotografia di Michele Cherchi Palmieri e Paolo Ferrari. Il film è distribuito da O1 DISTRIBUTION e uscirà in sala il 15 luglio, in contemporanea con il passaggio a Cannes.

Marx può aspettare, la locandina del film