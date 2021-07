Festival di Cannes, è il giorno di Marco Bellocchio

Decima giornata per la 74esima edizione del Festival di Cannes , che saluterà Lea Seydoux , assente perché positiva al Covid e in isolamento a Parigi, anche se presente in ben quattro pellicole: “The Story of My Wife”, “The French Dispatch”, “France” e “Tromperie”.

In “ France ”, film di Bruno Dumont , interpreta una giornalista, France de Meurs, che nel corso della propria carriera ha saputo ben muoversi tra reportage di guerra e glamour. Ha ottenuto un’enorme fama ed è di fatto una celebrity della TV francese. Lo scotto da pagare, però, in questi casi è la condivisione con il pubblico di qualsiasi crisi privata possa avvenire. Tutto cambia, infatti, quando resta coinvolta in un incidente d’auto. Tutto il suo mondo crolla, sia pubblico che privato.

Lea Seydoux torna sul grande schermo a Cannes per il suo quarto e ultimo film in concorso. Positiva al Covid ( LO SPECIALE - GLI AGGIORNAMENTI - LA MAPPA ), anche se vaccinata con due dosi, è attualmente in quarantena ma totalmente asintomatica.

Altra diva protagonista quest’oggi è Tilda Swinton (al centro di ben cinque film in questa kermesse), inserita nel cast di “Memoria” di Apichatpong Weerasethakul. Al suo fianco anche Jeanne Balibar e Daniel Gimenez Cacho. Una pellicola importante per il regista, considerando come si tratti del suo primo film “occidentale”. Weerasethakul sarà accolto a Cannes con tutti gli onori del caso, considerando il trionfo nel 2010 con “Lo zio Boonmee che si ricorda le vite precedenti”, che vinse la Palma d’oro”. Della trama sappiamo che Tilda Swinton interpreterà una donna scozzese in viaggio in Colombia. La trama è ambientata tra fine anni ’70 e inizio ’80. Il lungo viaggio avviene per poter raggiungere la sorella a Bogotà. Di notte, però, strani rumori le impediscono di chiudere occhio.

Il terzo film in concorso è “Haut et fort” di Nabil Ayouch. Un regista decisamente avvezzo alla provocazione. In Marocco aveva scatenato un dibattito alquanto forte con “Much Loved”, pellicola del 2015 che raccontava la vita quotidiana di un gruppo di prostitute. Stavolta volge lo sguardo a una comunità di adolescenti del quartiere popolare di Sidi Moumen, a Casablanca. Incoraggiati da un ex rapper, i giovani cercando nella musica e nella cultura un modo per esprimersi in libertà, allontanandosi dalla tradizione.