Festival di Cannes 2021, tutti i divi più attesi sulla Croisette. FOTO

14/23

Tra le dive più impegnate di Cannes 2021 c'è sicuramente Léa Seydoux, presente con ben quattro film: tre in concorso ("France" di Bruno Dumont, "The Story of My Wife" di Ildiko Enyedi e il solito "The French Dispatch") più "Tromperie" di Arnaud Desplechin in Cannes Première.

Le foto più belle di Lea Seydoux